Libia: Erdogan, dispiaciuti da annuncio dimissioni Sarraj (Di venerdì 18 settembre 2020) ISTANBUL, 18 SET - L'annuncio del premier del governo libico riconosciuto dall'Onu Fayez al-Sarraj di volersi dimettersi entro il mese prossimo "ci è dispiaciuto". Lo ha detto il presidente turco ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 settembre 2020) ISTANBUL, 18 SET - L'del premier del governo libico riconosciuto dall'Onu Fayez al-di volersi dimettersi entro il mese prossimo "ci è dispiaciuto". Lo ha detto il presidente turco ...

akhetaton11 : RT @santangelo_s: Non proprio uno 'scatolone di sabbia'. La #Libia come teatro di confronto tra le grandi potenze @Geopoliticainfo @Castelv… - beppebottero : Italia accoglie migliaia di #migranti in arrivo dalla #Libia e si fa pure sequestrare i #marinai da #Haftar:… - VittorioRibeiro : @repubblica Ma di Erdogan che spadroneggia nel Mediterraneo, che in Libia ci hanno sloggiati, che non abbiamo polit… - MarianoGiustino : #Erdogan dopo la preghiera del venerdì si sofferma a parlare con i giornalisti e in merito alla #Libia si dice ratt… - AleVerrelli : RT @santangelo_s: Non proprio uno 'scatolone di sabbia'. La #Libia come teatro di confronto tra le grandi potenze @Geopoliticainfo @Castelv… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Erdogan Libia: Erdogan, dispiaciuti da annuncio dimissioni Sarraj ANSA Nuova Europa I connazionali invisibili nella Libia dei corrotti

Consunti come siamo dalle fitte missioni ecumeniche, pastorali del nostro ministro degli Esteri nelle due capitali libiche, escogitate all’insegna della riuscita mediazione di pace. E poi, dell’equidi ...

Nella Libia del dopo Sarraj spunta Saif al Islam, il figlio di Gheddafi

Conseguenza delle dimissioni due giorni fa di Fayez Sarraj da premier del governo di Tripoli appare quella del momentaneo ritorno in auge di Khalifa Haftar a Bengasi. Ma l’ex «uomo forte» della Cirena ...

Turchia: colloqui con Egitto 'a livello di intelligence'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 18 SET - Turchia ed Egitto stanno tenendo "colloqui a livello di intelligence" sulla crisi nel Mediterraneo orientale. A darne conferma alla Cnn turca è stato il ministro degli E ...

Consunti come siamo dalle fitte missioni ecumeniche, pastorali del nostro ministro degli Esteri nelle due capitali libiche, escogitate all’insegna della riuscita mediazione di pace. E poi, dell’equidi ...Conseguenza delle dimissioni due giorni fa di Fayez Sarraj da premier del governo di Tripoli appare quella del momentaneo ritorno in auge di Khalifa Haftar a Bengasi. Ma l’ex «uomo forte» della Cirena ...(ANSAmed) - ISTANBUL, 18 SET - Turchia ed Egitto stanno tenendo "colloqui a livello di intelligence" sulla crisi nel Mediterraneo orientale. A darne conferma alla Cnn turca è stato il ministro degli E ...