L’appello di Travaglio al M5S | «Fate voto disgiunto e votate i candidati del Pd»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Posizione chiara e netta del direttore del Fatto Quotidiano alla vigilia delper le regionali del 20 e 21 settembre. Nel suo editoriale, oggi si registra l’appello Marcoalutile per evitare il clamoroso successo della destra, soprattutto in Toscana e in Puglia. Per il giornalista, infatti, l’ago della bilancia è rappresentato dall’elettorato del Movimento 5 Stelle che, laddove possibile, dovrà utilizzare l’arma del. LEGGI ANCHE >: «Su Berlusconi non mi esprimo finché non si rimette, ci vuole stile» Appello Marcoagli elettori M5S: «del Pd» In Toscana e in Puglia è possibile ...