Ingredienti naturali e trattamenti manuali per una pelle radiosa

(Di venerdì 18 settembre 2020) Glass skin per una pelle così lucida da riflettere la luce o, direttamente dagli ultimi dettami orientali, cream skin per un effetto cremoso e radioso? Che siate per l’uno o per l’altro metodo, sempre informati sugli ultimi prodotti di tendenza o fedeli alla semplice routine quotidiana, la parola d’ordine è una pelle perfetta e luminosa. Il che significa anche in ottima salute.

Il miele era conosciuto ed utilizzato già millenni fa per le sue proprietà benefiche e curative per l'organismo umano, infatti dagli antichi Greci veniva chiamato addirittura "Cibo degli Dei" a rimarc ...Le tisane sono un ottimo rimedio naturale che, oltre a rappresentare un momento piacevole e rilassante per coccolarsi, costituiscono un valido aiuto per l'organismo grazie alle proprietà benefiche e d ...