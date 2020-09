In Svizzera 3 morti e 488 nuovi casi di Covid-19 (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo conferma il quotidiano bollettino della Confederazione, sono 1'765 le vittime dall'inizio della pandemia Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo conferma il quotidiano bollettino della Confederazione, sono 1'765 le vittime dall'inizio della pandemia

Ticinonline : In Svizzera 3 morti e 488 nuovi casi di Covid-19 #svizzera #covid19 #coronavirus - CdT_Online : I contagi confermati nel Paese sono 49.283, le morti totali salgono a 1.765 - sansiratt62 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ?????? 530 contagi su 15 mila test. Svizzera paese a rischio per la Danimarca. ???? GB. Lockdown parziale pe… - RSIonline : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ?????? 530 contagi su 15 mila test. Svizzera paese a rischio per la Danimarca. ???? GB. Lockdown parziale pe… - Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ?????? 530 contagi su 15 mila test. Svizzera paese a rischio per la Danimarca. ???? GB. Lockdown parziale pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera morti Contagi e morti in aumento in Svizzera ticinolibero.ch Temptation Island, la gelosia di Davide per Serena: "Niente social, palestra e amiche. Non è degna"

Temptation Island, la gelosia ossessiva di Davide per Serena: "Ho il controllo della sua mente" Il primo "fenomeno" della nuova edizione di Temptation Island, programma che non teme di mostrare anche ...

Case anziani, concesse le visite in camera

Un altro lockdown nazionale nel Regno Unito è "l'ultima linea di difesa" da adottare se necessario. Lo ha detto il ministro della salute Matt Hancock, avvertendo che il Paese si trova in una "situazio ...

Il Covid «ha rafforzato» il ruolo delle cure palliative

BERNA - La buona qualità delle cure palliative in Svizzera deve essere assicurata a tutti. Lo ha ribadito oggi il Consiglio federale, intenzionato a migliorare l’assistenza e il trattamento delle pers ...

Temptation Island, la gelosia ossessiva di Davide per Serena: "Ho il controllo della sua mente" Il primo "fenomeno" della nuova edizione di Temptation Island, programma che non teme di mostrare anche ...Un altro lockdown nazionale nel Regno Unito è "l'ultima linea di difesa" da adottare se necessario. Lo ha detto il ministro della salute Matt Hancock, avvertendo che il Paese si trova in una "situazio ...BERNA - La buona qualità delle cure palliative in Svizzera deve essere assicurata a tutti. Lo ha ribadito oggi il Consiglio federale, intenzionato a migliorare l’assistenza e il trattamento delle pers ...