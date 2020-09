Godin Cagliari: c’è l’accordo con l’Inter per la buonuscita, manca solo la firma (Di venerdì 18 settembre 2020) Diego Godin è a un passo dal Cagliari: trovato l’accordo con l’Inter per la buonuscita ora manca solo la firma sul nuovo contratto Diego Godin è a un passo dal Cagliari. Come riporta Sky Sport, il difensore uruguaiano ha trovato l’accordo con l’Inter per la buonuscita e ora potrà volare in Sardegna per firmare il nuovo contratto con i rossoblù. Contratto che è in via di definizione. Godin e il club sardo avevano già un accordo e ora manca solo la firma per certificare il tutto. Una volta ceduto il Faraone, l’Inter potrà accogliere Vidal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Diegoè a un passo dal: trovato l’accordo con l’Inter per laoralasul nuovo contratto Diegoè a un passo dal. Come riporta Sky Sport, il difensore uruguaiano ha trovato l’accordo con l’Inter per lae ora potrà volare in Sardegna perre il nuovo contratto con i rossoblù. Contratto che è in via di definizione.e il club sardo avevano già un accordo e oralaper certificare il tutto. Una volta ceduto il Faraone, l’Inter potrà accogliere Vidal. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per il futuro del difensore dell’#Inter - DiMarzio : Momento di stand-by per il passaggio di #Godin al #Cagliari e si torna a pensare a #Fazio - DiMarzio : #Cagliari - #Godin, ci siamo: accordo con l'#Inter sulla buonuscita - _schiaffino__ : RT @EmmeEmm_: Siete nati a Chernobyl dai non è possibile che state credendo a godin al Cagliari, poi magari prendete per il culo i gobbi ch… - ETuitta : Pare che #Godin vada al Cagliari, e senza dover fare l'esame di lingua sarda. -