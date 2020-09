Germania: donna muore durante attacco ransomware all'ospedale (Di venerdì 18 settembre 2020) E' il primo decesso legato a cyberattacco contro una struttura sanitaria. La paziente, destinata all'ospedale di Duesseldorf, è stata trasferita ed è deceduta per il ritardo delle cure. Nel 2017 Wannacry contribuì ad un incremento della mortalità ospedaliera Leggi su repubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) E' il primo decesso legato a cybercontro una struttura sanitaria. La paziente, destinata all'di Duesseldorf, è stata trasferita ed è deceduta per il ritardo delle cure. Nel 2017 Wannacry contribuì ad un incremento della mortalità ospedaliera

