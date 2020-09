Esclusiva: Vidal-Inter e la tempistica. Candreva e Dalbert gli aggiornamenti (Di venerdì 18 settembre 2020) Chiusa l’operazione Godin, l’Inter accoglierà Arturo Vidal. Negli ultimissimi minuti ulteriori contatti con l’entourage: lunedì può essere il giorno del suo arrivo. Ma dobbiamo aspettare la firma di Godin per il Cagliari, quindi lo sbarco di King Arturo può arrivare subito dopo o subito prima, la tempistica di Godin vede comunque il Cagliari in dirittura. Non ci sono mai stati dubbi, neanche mezzo, che Vidal sarebbe diventato nerazzurro, ora entriamo in pieno countdown. Aggiornamento su Candreva: accostato a più squadre nelle ultime settimane (anche al Napoli, senza alcun tipo di fondamento), ora la Samp è la squadra più vicina. L’Inter ha dato il via libera, ora dipende solo da Candreva. Le ultime ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Chiusa l’operazione Godin, l’accoglierà Arturo. Negli ultimissimi minuti ulteriori contatti con l’entourage: lunedì può essere il giorno del suo arrivo. Ma dobbiamo aspettare la firma di Godin per il Cagliari, quindi lo sbarco di King Arturo può arrivare subito dopo o subito prima, ladi Godin vede comunque il Cagliari in dirittura. Non ci sono mai stati dubbi, neanche mezzo, chesarebbe diventato nerazzurro, ora entriamo in pieno countdown. Aggiornamento su: accostato a più squadre nelle ultime settimane (anche al Napoli, senza alcun tipo di fondamento), ora la Samp è la squadra più vicina. L’ha dato il via libera, ora dipende solo da. Le ultime ...

Danilo_Siro : @Inter @SkySport @Inter_TV Escluso il territorio italiano mi ammazza, avete dato l'esclusiva a Sky per far due spicci e sbloccare Vidal? - Marcellari77 : In esclusiva le immagini di Vidal pronto per svuotare la cameretta prima di partire alla volta di Milano. Decisive… - whyALWAYSme_9 : RT @SoldatoDoc: Ancora si tratta x Vidal. Barca chiede 0 x liberarlo, Inter vuole che li paggano pure il biletto del aereo e il tampone. Do… - BBilanShit : @marcoconterio @VincenzoOrab96 @TuttoMercatoWeb Procede: ecco in esclusiva le immagini di Vidal che si sta recando… - cipe4ever : Immagine esclusiva dell'aereo di #Vidal -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Vidal Esclusiva: Vidal-Inter e la tempistica. Candreva e Dalbert gli aggiornamenti alfredopedulla.com Inter News – Pedullà fa sognare i tifosi: “Non solo Vidal…”

Vidal è in arrivo, l’Inter si prepara ad accoglierlo. Ma lui, è solo il primo dei grandi colpi che Marotta avrebbe in serbo NEWS INTER – Vidal è il primo colpo grosso, su questo ormai non ci sono più ...

Vidal Inter, c'è la svolta: il cileno rinuncia al suo ultimo anno di contratto

La strada sembra ormai tracciata. Arturo Vidal si avvicina ogni giorno sempre di più all'Inter di Antonio Conte e lo fa a grandi passi viste le ultime novità relative al suo futuro. Il centrocampista ...

VIDEO CM.IT – Calciomercato, Suarez-Juve | “Ecco quando sosterrà l’esame di italiano”

Intervenuto nella diretta di Calciomercato.it, l’esperto di mercato Sabatino Durante ha rivelato in esclusiva quando e dove Suarez svolgerà l’esame di italiano, per poi poter presentare la domanda per ...

Vidal è in arrivo, l’Inter si prepara ad accoglierlo. Ma lui, è solo il primo dei grandi colpi che Marotta avrebbe in serbo NEWS INTER – Vidal è il primo colpo grosso, su questo ormai non ci sono più ...La strada sembra ormai tracciata. Arturo Vidal si avvicina ogni giorno sempre di più all'Inter di Antonio Conte e lo fa a grandi passi viste le ultime novità relative al suo futuro. Il centrocampista ...Intervenuto nella diretta di Calciomercato.it, l’esperto di mercato Sabatino Durante ha rivelato in esclusiva quando e dove Suarez svolgerà l’esame di italiano, per poi poter presentare la domanda per ...