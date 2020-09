Elezioni con brivido, Puglia e Toscana decidono il destino del Conte-bis (Di venerdì 18 settembre 2020) Cala il silenzio sulla prima – e speriamo ultima – campagna elettorale dell’era Covid in vista del voto di domani, domenica 20 settembre e lunedì 21 per Regionali, comunali e Referendum sul taglio dei parlamentari. Come da copione, lo scontro più aspro è quello andato in scena tra Pd e Lega con il segretario Dem che attacca Matteo Salvini. “Abbiamo preso lezioni e oggi il Pd è il partito più unito e più unitario di tutta la compagine governativa, e si vede, perché noi corriamo non solo per crescere, ma forse per diventare il primo partito italiano”, ha detto Zingaretti. “Far diventare il secondo partito la Lega – ha aggiunto – è un obiettivo a portata di mano, sarebbe molto importante e sarebbe un altro passo in avanti nella costruzione di una prospettiva politica ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Cala il silenzio sulla prima – e speriamo ultima – campagna elettorale dell’era Covid in vista del voto di domani, domenica 20 settembre e lunedì 21 per Regionali, comunali e Referendum sul taglio dei parlamentari. Come da copione, lo scontro più aspro è quello andato in scena tra Pd e Lega con il segretario Dem che attacca Matteo Salvini. “Abbiamo preso lezioni e oggi il Pd è il partito più unito e più unitario di tutta la compagine governativa, e si vede, perché noi corriamo non solo per crescere, ma forse per diventare il primo partito italiano”, ha detto Zingaretti. “Far diventare il secondo partito la Lega – ha aggiunto – è un obiettivo a portata di mano, sarebbe molto importante e sarebbe un altro passo in avanti nella costruzione di una prospettiva politica ...

