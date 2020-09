È uscito Mignonnes su Netflix, e parte di Twitter non l’ha presa bene (Di venerdì 18 settembre 2020) Ne abbiamo parlato qualche giorno fa: è il film che ha vinto il Sundance, e che è accusato da più parti di ipersessualizzazione di minorenni Leggi su ilpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Ne abbiamo parlato qualche giorno fa: è il film che ha vinto il Sundance, e che è accusato da più parti di ipersessualizzazione di minorenni

datmnguyen : RT @ilpost: È uscito Mignonnes su Netflix, e parte di Twitter non l’ha presa bene - ilpost : È uscito Mignonnes su Netflix, e parte di Twitter non l’ha presa bene - crisomii : @itsamybtw vuoi dire mignonnes? non ne si parlava già il mese scorso quando era uscito l’annuncio di Netflix? -

Ultime Notizie dalla rete : uscito Mignonnes È uscito Mignonnes su Netflix, e parte di Twitter non l'ha presa bene Il Post Un gruppo di studentesse partecipa alla protesta #lundi14septembre

Nei tanti contenuti, oltre 29mila visualizzazioni su TikTok, si vedono decine di ragazze mostrarsi prima con ampi maglioni e felpe che poi vengono tolti per svelare l'abbigliamento scelto fatto di jea ...

Francia, liceali in minigonna contro il dress code sessista: "Il problema è la cultura dello stupro"

Seine a tutta la Francia. Un movimento spontaneo composto da studentesse e studenti, soprattutto delle scuole superiori, rivendica il diritto di vestirsi liberamente in classe senza dover sottostare a ...

Mignonnes: le cancellazioni da Netflix aumentano dopo l'invito al boicottaggio di #CancelNetflix

Il boicottaggio invocato contro Netflix per via della distribuzione del film francese Mignonnes avrebbe causato l'accelerazione delle cancellazioni al servizio di ben otto volte sopra la media. NOTIZI ...

