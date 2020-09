Dzeko-Juve e Milik-Roma: l’ultima tappa di avvicinamento a una svolta annunciata (Di sabato 19 settembre 2020) Sabato scorso ci sbilanciammo molto sul sì di Arek Milik alla Roma con automatico trasferimento di Edin Dzeko alla Juve. Quasi una settimana dopo cosa manca adesso per la completa quadratura del cerchio? Poco. L’attaccante polacco è stato in Svizzera per tornare a Roma nel tardo pomeriggio e poi trasferirsi a Napoli, le prossime ore serviranno per ottenere l’idoneità sportiva e per procedere alla completa definizione dell’operazione. Domani verranno messi a posto gli ultimi dettagli, tra Roma e Napoli è tutto a posto (non da ieri), Milik aveva sposato il giallorosso (non da ieri), quindi si tratta di aspettare i passaggi formali. Normale, nel frattempo, che Fonseca abbia convocato Dzeko per la trasferta di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Sabato scorso ci sbilanciammo molto sul sì di Arekallacon automatico trasferimento di Edinalla. Quasi una settimana dopo cosa manca adesso per la completa quadratura del cerchio? Poco. L’attaccante polacco è stato in Svizzera per tornare anel tardo pomeriggio e poi trasferirsi a Napoli, le prossime ore serviranno per ottenere l’idoneità sportiva e per procedere alla completa definizione dell’operazione. Domani verranno messi a posto gli ultimi dettagli, trae Napoli è tutto a posto (non da ieri),aveva sposato il giallorosso (non da ieri), quindi si tratta di aspettare i passaggi formali. Normale, nel frattempo, che Fonseca abbia convocatoper la trasferta di ...

romeoagresti : Giornata di contatti sul fronte #Kean, che la #Juve vorrebbe prendere oltre a #Dzeko. I bianconeri premono per il p… - forumJuventus : Non sappiamo se #Suarez verrà alla Juve, il più vicino sembra #Dzeko, ma sicuramente sarà un pomeriggio talmente es… - ZZiliani : A gennaio il Dortmund prese Haaland (19 anni) dal Salisburgo per 20 milioni di clausola, 10 milioni al papà e 15 a… - InthedarkA : RT @romeoagresti: Giornata di contatti sul fronte #Kean, che la #Juve vorrebbe prendere oltre a #Dzeko. I bianconeri premono per il prestit… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Dzeko - #Juventus, scusate il ritardo. Un corteggiamento lungo 10 anni -