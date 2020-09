Coronavirus, aumentano età media dei malati e ricoveri in ospedale. Rt sopra 1 in 5 regioni e provincia di Trento (Di venerdì 18 settembre 2020) In Italia oggi si trasmette prevalentemente in contesti domiciliari e familiari: sono i più govani a essere veicolo di contagio per i più anziani. Rt nazionale a 0,92 Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 18 settembre 2020) In Italia oggi si trasmette prevalentemente in contesti domiciliari e familiari: sono i più govani a essere veicolo di contagio per i più anziani. Rt nazionale a 0,92

eziomauro : Coronavirus, aumentano i contagi e risale l'età media dei positivi - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - RegLombardia : #LNews non si registra alcun decesso. 16.493 tamponi effettuati, 269 i nuovi positivi con un rapporto dell’1,6%. Au… - CorriereCitta : Coronavirus, aumentano ancora i nuovi casi, 1.907 in 24 ore - LaCnews24 : Coronavirus in Italia: ''Contagi in aumento, focolai diffusi e rialzo eta' media'' #calabrianotizie #newscalabria -