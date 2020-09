Coltiva marijuana in casa a Olbia, nei guai una guardia giurata (Di venerdì 18 settembre 2020) , Visited 173 times, 173 visits today, Notizie Simili: Spaccio di marijuana in una palazzina occupata:… Reddito di cittadinanza senza averne diritto, oltre… Nasconde oltre un chilo di ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 18 settembre 2020) , Visited 173 times, 173 visits today, Notizie Simili: Spaccio diin una palazzina occupata:… Reddito di cittadinanza senza averne diritto, oltre… Nasconde oltre un chilo di ...

Olbia, 18 settembre 2020 – Nuova operazione contro la droga in città da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e in particolare dei militari della Sezione Radiomobile. L’Arma “ha segn ...

È finito nei guai, a Olbia, un 31enne di professione guardia particolare giurata. L'uomo è stato segnalato per la coltivazione di marijuana nella sua abitazione. A scoprirlo sono stati, ieri mattina, ...

. Segnalato alla Prefettura dai carabinieri un 31enne residente a Olbia, di professione guardia giurata. I militari, durante un’operazione in via Marsala per il rinvenimento di un’auto rubata, hanno n ...

