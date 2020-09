Borse europee sui livelli precedenti. Milano in stand by (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Seduta prudente per le Borse europee e soprattutto per Piazza Affari, che si posiziona sulla linea di parità, dopo un esordio peggiore. A penalizzare i mercati concorrono le preoccupazioni per l’accelerazione dei contagi di coronavirus e per le imminenti elezioni, un test anche per l’Italia ed il Governo conte. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%. Tra i listini europei tiene sulla parità Francoforte, mentre appare fiacca Londra, che mostra un decremento dello 0,33%, discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,46%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, con il FTSE MIB che si ferma a 19.743 punti. Tra i best performers di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Seduta prudente per lee soprattutto per Piazza Affari, che si posiziona sulla linea di parità, dopo un esordio peggiore. A penalizzare i mercati concorrono le preoccupazioni per l’accelerazione dei contagi di coronavirus e per le imminenti elezioni, un test anche per l’Italia ed il Governo conte. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%. Tra i listini europei tiene sulla parità Francoforte, mentre appare fiacca Londra, che mostra un decremento dello 0,33%, discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,46%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, con il FTSE MIB che si ferma a 19.743 punti. Tra i best performers di ...

L’apertura delle Borse europee è attesa oggi poco mossa, all’indomani di una seduta di realizzi che ha visto Piazza Affari chiudere a sua volta in ribasso (Ftse Mib -1,12% a 19.739 punti) dopo un meet ...

