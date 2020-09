Aria da resa dei conti tra Pd e M5s, Renzi e Zingaretti a bomba sul Mes. E Di Battista va in Puglia contro Emiliano (Di venerdì 18 settembre 2020) È sempre lui, il Meccanismo europeo di stabilità, a creare scompiglio e tensione nella maggioranza di governo alla vigilia delle elezioni regionali e della consultazione referendAria in cui (nonostante quel che si dica dal Nazareno) il Pd si è fatto trascinare di necessità virtù sulle posizioni dell’alleato di governo grillino. Ed è sul Mes che dal centrosinistra Matteo Renzi e Nicola Zingaretti “stuzzicano” in queste ore il Movimento 5 Stelle. Rimandando la resa dei conti al post elezioni. Sullo sfondo, le parole di tutti i leader di maggioranza – Luigi Di Maio incluso: niente rimpasto, no. Niente crisi. Comunque vada. Il Mes No, no e ancora no, ribadisce Di Maio dal Movimento 5 Stelle. I grillini si sono sempre detti ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) È sempre lui, il Meccanismo europeo di stabilità, a creare scompiglio e tensione nella maggioranza di governo alla vigilia delle elezioni regionali e della consultazione referendin cui (nonostante quel che si dica dal Nazareno) il Pd si è fatto trascinare di necessità virtù sulle posizioni dell’alleato di governo grillino. Ed è sul Mes che dal centrosinistra Matteoe Nicola“stuzzicano” in queste ore il Movimento 5 Stelle. Rimandando ladeial post elezioni. Sullo sfondo, le parole di tutti i leader di maggioranza – Luigi Di Maio incluso: niente rimpasto, no. Niente crisi. Comunque vada. Il Mes No, no e ancora no, ribadisce Di Maio dal Movimento 5 Stelle. I grillini si sono sempre detti ...

JJK0SM0S : mi sono resa conto che oggi è un anno dalla terza volta che ho visto le little mix e mi mancano come l'aria, non vedo l'ora di vederle - AAA___aria : @Gnafaccio2 Verissimo, ho speso tanto di quel tempo e di energie a provare a cambiare certe cose che ad un certo pu… - Jardinlesmots : Trattano da aria di sufficcienza e gli sciorinano epiteti fuori luogo proclamando la resa della Bastiglia insieme… - Pancio27 : @MaurizioVoltini @Graftechweb Ora ci sono batterie ERS,KERS e centraline varie;però l'endotermico,occupa molto meno… - Stefano63509560 : @rulajebreal Complimenti signora,ennesima figura da peracottara .Forse non si è resa conto,che l'aria sta cambiando… -

Ultime Notizie dalla rete : Aria resa "La mia scuola resta chiusa L’aria non è ancora salubre" Il Resto del Carlino Come rendere il posto di lavoro più sano: 7 suggerimenti indispensabili

Piante in ufficio, scrivania in ordine, esercizi di stretching: con alcuni semplici accorgimenti è possibile rendere il posto dove si lavora più vivibile e salubre Metà della nostra giornata la dedich ...

"La mia scuola resta chiusa L’aria non è ancora salubre"

"Noi non riapriamo, c’è una procedura anti Covid che prevedere di arieggiare le classi tenendo la finestra aperta se fuori è ancora caldo e facendo una prova l’istituto si è riempito di puzza di bruci ...

Qualità dell’aria e comfort nelle scuole, ci pensa Zucchetti

La diffusione del Covid-19 ha avuto conseguenze inevitabili anche sul modo di vivere la scuola e in vista del nuovo anno scolastico non si è potuto fare a meno di stabilire nuove regole per studenti e ...

Piante in ufficio, scrivania in ordine, esercizi di stretching: con alcuni semplici accorgimenti è possibile rendere il posto dove si lavora più vivibile e salubre Metà della nostra giornata la dedich ..."Noi non riapriamo, c’è una procedura anti Covid che prevedere di arieggiare le classi tenendo la finestra aperta se fuori è ancora caldo e facendo una prova l’istituto si è riempito di puzza di bruci ...La diffusione del Covid-19 ha avuto conseguenze inevitabili anche sul modo di vivere la scuola e in vista del nuovo anno scolastico non si è potuto fare a meno di stabilire nuove regole per studenti e ...