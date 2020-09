Antimafia, 5 impresentabili a sostegno di De Luca, 4 nelle liste di Caldoro (Di venerdì 18 settembre 2020) A poche ore dalle elezioni regionali, come un fulmine a ciel sereno, su alcuni candidati al consiglio regionale della Campania si abbatte l’ombra dell’Antimafia. Di fatti, nella tarda serata di ieri la commissione presieduta dal presidente Nicola Morra ha diffuso i 13 nomi dei candidati ritenuti “impresentabili” su 15 segnalazioni pervenute dalla direzione nazionale Antimafia e antiterrorismo, a causa di processi giudiziari che pendono sulle loro spalle. Move sono gli “impresentabili” per la Regione Campania: 5 nelle liste di De Luca e 4 nelle liste di Caldoro. Nella liste a sostegno del presidente uscente, infatti, l’Antimafia ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 settembre 2020) A poche ore dalle elezioni regionali, come un fulmine a ciel sereno, su alcuni candidati al consiglio regionale della Campania si abbatte l’ombra dell’. Di fatti, nella tarda serata di ieri la commissione presieduta dal presidente Nicola Morra ha diffuso i 13 nomi dei candidati ritenuti “” su 15 segnalazioni pervenute dalla direzione nazionalee antiterrorismo, a causa di processi giudiziari che pendono sulle loro spalle. Move sono gli “” per la Regione Campania: 5di Dee 4di. Nelladel presidente uscente, infatti, l’...

