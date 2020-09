“Aiutatemi a portare alla Regione la forza di questa storia e la credibilità di questo impegno”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 18 settembre 2020) “Ai cittadini chiediamo di premiare la concretezza e la competenza”. A lanciare l’appello ai cittadini salernitani è Lello Ciccone, candidato al consiglio regionale della Campania conItalia. Mancano ormai poche ore al silenzio elettorale e per i candidati è necessario lo sprint finale per assicurarsi il sostegno degli elettori ma soprattutto per spiegare, nel dettaglio, il loro programma elettorale che potrebbe portarli direttamente a Palazzo Santa Lucia. Avvocato Ciccone, siamo ormai agli ultimi giorni prima del voto del 20 e 21 settembre. Ci dica innanzitutto che campagna elettorale è stata. “Certamente bella, come sempre. Ma anche strana, non semplice. L’emergenza sanitaria, dquale purtroppo non siamo ancora usciti e che speriamo presto di superare, ha inevitabilmente condizionato ...