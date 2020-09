Tutti i dettagli delle nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack, la sposa all’ultima prova abito (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono emersi gli ultimi dettagli delle nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack, che si terranno il 26 settembre e saranno trasmesse in diretta durante la trasmissione Verissimo. In queste ore, la diva di Pem Pem sta facendo l’ultima prova dell’abito che non sarà quello che aveva mostrato durante l’incontro con Enzo Miccio. Si inizia con il numero degli invitati, che non saranno 300 ma 100. L’emergenza Coronavirus ha infatti comportato una scrematura piuttosto ampia della lista, che prevede 200 persone in meno: “Pensavamo di invitare 300 persone, ma alcuni dovrebbero venire da parti del mondo che li costringerebbero alla quarantena. Poi c’è questa strana estate con i contagi in aumento, alcuni ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono emersi gli ultimidi, che si terranno il 26 settembre e saranno trasmesse in diretta durante la trasmissione Verissimo. In queste ore, la diva di Pem Pem sta facendo l’ultimadell’che non sarà quello che aveva mostrato durante l’incontro con Enzo Miccio. Si inizia con il numero degli invitati, che non saranno 300 ma 100. L’emergenza Coronavirus ha infatti comportato una scrematura piuttosto ampia della lista, che prevede 200 persone in meno: “Pensavamo di invitare 300 persone, ma alcuni dovrebbero venire da parti del mondo che li costringerebbero alla quarantena. Poi c’è questa strana estate con i contagi in aumento, alcuni ...

Apple ha rilasciato la versione definitiva di watchOS 7. Fino ad oggi watchOS 7 è stato infatti disponibile solo in versione preliminare per sviluppatori e beta tester, ora invece la versione definiti ...

Sony ha rilasciato le ultime patch di sicurezza per alcuni modelli Xperia

Oggi sono arrivate delle ottime notizie per tutti i possessori di uno degli ultimi smartphone prodotti da Sony. Quest’ultimo ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento con le ultime patch di sicurez ...

Nintendo Direct Mini: tutti i trailer dei giochi del 17 settembre

Sono giorni pieno per noi videogiocatori. A partire dal nuovo Oculus Quest 2, passando per tutti i nuovi giochi PS5 svelati da Sony e arrivando ora al nuovo Nintendo Direct Mini. Come dice il nome ste ...

