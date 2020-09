Turchia e Grecia: 350 donne lanciano un appello per la pace (Di giovedì 17 settembre 2020) In mezzo alle crescenti tensioni tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo orientale, 350 donne di entrambi i paesi hanno lanciato un appello per la pace. di Murat Cinar Nel loro appello congiunto, le donne hanno ribadito la loro “determinazione a lottare a favore della pace nell'Egeo, rafforzare la cultura di condivisione e abbracciare la solidarietà e l'amicizia nonostante il sistema patriarcale che minaccia il mondo”. L'appello è stato pubblicato in greco, turco e inglese sul sito (...) - Europa / Grecia, Turchia, pace, appello, Leggi su feedproxy.google (Di giovedì 17 settembre 2020) In mezzo alle crescenti tensioni tranel Mediterraneo orientale, 350di entrambi i paesi hanno lanciato unper la. di Murat Cinar Nel lorocongiunto, lehanno ribadito la loro “determinazione a lottare a favore dellanell'Egeo, rafforzare la cultura di condivisione e abbracciare la solidarietà e l'amicizia nonostante il sistema patriarcale che minaccia il mondo”. L'è stato pubblicato in greco, turco e inglese sul sito (...) - Europa /

