Torino, venerdì 18 settembre Tickeless Day: gratis in metro e bus con Mastercard (Di giovedì 17 settembre 2020) Una giornata di viaggi gratuiti per chi effettuerà il pagamento contactless con una carta di credito Mastercard e Maestro. È l’offerta di Gtt e Mastercard in occasione della Settimana della mobilità sostenibile valida solo per il 18 settembre e per chi viaggiare scegliendo di pagare con carta di credito nella nuova formula contactless, da poco introdotto sui mezzi pubblici del Gruppo Torinese Trasporti. L’offerta è valida oltre che sulla linea della metropolitana anche su bus e tram abilitati a questo servizio: le linee 18, 55, 56 e 68).Basterà avvicinare la carta di pagamento contactless o il dispositivo abilitato ai pagamenti NFC (smartphone o wearable) al lettore e attendere la convalida del biglietto, che non verrà fatto pagare. L'articolo ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 17 settembre 2020) Una giornata di viaggi gratuiti per chi effettuerà il pagamento contactless con una carta di creditoe Maestro. È l’offerta di Gtt ein occasione della Settimana della mobilità sostenibile valida solo per il 18e per chi viaggiare scegliendo di pagare con carta di credito nella nuova formula contactless, da poco introdotto sui mezzi pubblici del Gruppo Torinese Trasporti. L’offerta è valida oltre che sulla linea dellapolitana anche su bus e tram abilitati a questo servizio: le linee 18, 55, 56 e 68).Basterà avvicinare la carta di pagamento contactless o il dispositivo abilitato ai pagamenti NFC (smartphone o wearable) al lettore e attendere la convalida del biglietto, che non verrà fatto pagare. L'articolo ...

Glongari : #Torino cresce la fiducia per #Torreira, assalto all’#AFC pronto a entrare nel vivo. Intanto i granata lavorano sul… - nuovasocieta : Torino, venerdì 18 settembre Tickeless Day: gratis in metro e bus con Mastercard - Ossmeteobargone : RT @ComunediGenova: #Elezioniregionali #Referendum. Per informazioni attivi i numeri ?? (010) 557 6829 - 557 6841. ??Per garantire #diritto d… - SBazzoffia : RT @Minasexystar: Appuntamenti del Mese ! Giovedi 17 Monella club #Torino Venerdi 18 Sabato 19 Private #Milano - Afcnigerian : RT @Glongari: #Torino cresce la fiducia per #Torreira, assalto all’#AFC pronto a entrare nel vivo. Intanto i granata lavorano sul fronte #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino venerdì Il bassista dal palco al trapianto Vasco Rossi: «Forza, siamo con te» Corriere della Sera