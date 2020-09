Superbonus 110%: nuove limitazioni in contrasto con il Decreto Rilancio (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo la conversione in Legge del Decreto Rilancio, che ha introdotto il nuovo Superbonus 110%, i primi chiarimenti sull’applicazione della disposizione, sono stati forniti con la Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate. La lettura della Circolare, propone alcune indicazioni che sembrano in contrasto con quanto previsto dalla norma che regola il Superbonus, individuando restrizioni che ne circoscrivono l’ambito di applicazione. Il Superbonus 110% introdotto dal D.L. 34/2020, è una misura finalizzata ad incentivare la trasformazione degli edifici dal punto di vista energetico, e il miglioramento della classe sismica degli stessi. Le nuove disposizioni sulla detrazione ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo la conversione in Legge del, che ha introdotto il nuovo, i primi chiarimenti sull’applicazione della disposizione, sono stati forniti con la Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate. La lettura della Circolare, propone alcune indicazioni che sembrano incon quanto previsto dalla norma che regola il, individuando restrizioni che ne circoscrivono l’ambito di applicazione. Ilintrodotto dal D.L. 34/2020, è una misura finalizzata ad incentivare la trasformazione degli edifici dal punto di vista energetico, e il miglioramento della classe sismica degli stessi. Ledisposizioni sulla detrazione ...

sole24ore : Autoconsumo, come progettare il proprio impianto rinnovabile sfruttando incentivi e superbonus 110%… - PcFilippo : RT @Piacenza_Online: Grande partecipazione al convegno della Banca di Piacenza sul Superbonus del 110%. L'istituto di via Mazzini 'pronto a… - AnielloDV : RT @DonneGeometra: SUPERBONUS 110% SANZIONI PER ATTESTAZIONI INFEDELI. LA RISPOSTA DEL MEF - BorsoGiancarlo : Assemblea di condominio sul superbonus '110% '...tra l'altro, la cessione del credito conviene, perché chi ha capi… - roeroelectric : Superbonus 110%, ok alla detrazione se gli interventi abusivi sono sanabili #Approfondimenti -