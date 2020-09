Serie C, Ghirelli contro Aic: “Basta minacce, il campionato riparte” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha risposto senza troppi giri di parole alle dichiarazioni del vicepresidente dell’Aia Umberto Calcagno: “Non ci sono dubbi sul fatto che il 27 settembre il campionato ripartirà. I presidenti hanno votato le nuove regole in Assemblea ed i tifosi non vedono l’ora di tornare a vedere la loro squadra in azione nonché uno squarcio di normalità. I presidenti stanno facendo il possibile per permettere ai calciatori di tornare a svolgere il proprio lavoro, soprattutto in termini economici, e l’Avv. Calcagno farebbe bene ad evitare di gettare fango su di loro. Non è più possibile accettare minacce e accuse – ha tuonato Ghirelli – L’unica soluzione per Calcagno è lo sciopero e rinviare la partenza ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della Lega Pro Francescoha risposto senza troppi giri di parole alle dichiarazioni del vicepresidente dell’Aia Umberto Calcagno: “Non ci sono dubbi sul fatto che il 27 settembre ilripartirà. I presidenti hanno votato le nuove regole in Assemblea ed i tifosi non vedono l’ora di tornare a vedere la loro squadra in azione nonché uno squarcio di normalità. I presidenti stanno facendo il possibile per permettere ai calciatori di tornare a svolgere il proprio lavoro, soprattutto in termini economici, e l’Avv. Calcagno farebbe bene ad evitare di gettare fango su di loro. Non è più possibile accettaree accuse – ha tuonato– L’unica soluzione per Calcagno è lo sciopero e rinviare la partenza ...

