Possibile arrivo di 70 migranti ‘positivi’: Prefettura cerca strutture ricettive (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Indagine esplorativa di mercato della Prefettura di Salerno “volta all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il servizio di ospitalità di migranti in sorveglianza sanitaria”, si legge nell’avviso. Che spiega: “In relazione all’evolversi del fenomeno migratorio e all’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto, la Prefettura deve garantire adeguate modalità di sorveglianza sanitaria nei riguardi delle persone soccorse in mare o giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nonché dei migranti giunti attraverso le frontiere terrestri, al fine di adottare ogni utile misura volta a prevenire la diffusione epidemiologica da Covid-19. Si rende necessario individuare idonee ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Indagine esplorativa di mercato delladi Salerno “volta all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il servizio di ospitalità diin sorveglianza sanitaria”, si legge nell’avviso. Che spiega: “In relazione all’evolversi del fenomeno migratorio e all’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto, ladeve garantire adeguate modalità di sorveglianza sanitaria nei riguardi delle persone soccorse in mare o giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nonché deigiunti attraverso le frontiere terrestri, al fine di adottare ogni utile misura volta a prevenire la diffusione epidemiologica da Covid-19. Si rende necessario individuare idonee ...

Facultates : @jjb273 Nel senso che Sony non circoscrive più le esclusive al proprio hardware. Anche se è arrivata una rettifica… - WhiteRoots3103 : RT @SchiavRoberto: QUESTI LAZZARONI ANTITALIANI AL GOVERNO. X FARCI PIÙ MALE POSSIBILE HANNO IN DIRITTURA D'ARRIVO UN DECRETO CHE OBBLIGA I… - Ilena95193447 : RT @SchiavRoberto: QUESTI LAZZARONI ANTITALIANI AL GOVERNO. X FARCI PIÙ MALE POSSIBILE HANNO IN DIRITTURA D'ARRIVO UN DECRETO CHE OBBLIGA I… - SchiavRoberto : QUESTI LAZZARONI ANTITALIANI AL GOVERNO. X FARCI PIÙ MALE POSSIBILE HANNO IN DIRITTURA D'ARRIVO UN DECRETO CHE OBBL… - enricopirina : Chi critica il possibile arrivo di Dzeko alla Juventus non capisce un cazzo di calcio. -

Ultime Notizie dalla rete : Possibile arrivo L'azienda di Pommezia annuncia il possibile arrivo del vaccino a novembre Yahoo Notizie È iniziato un nuovo ciclo solare: il venticinquesimo da quando teniamo il conto

NASA e NOAA hanno annunciato con un post l'inizio del nuovo ciclo solare, il venticinquesimo. Il minimo solare è stato registrato a Dicembre 2019 e nel corso dei mesi successivi si è visto un incremen ...

Usa al voto: per la Casa Bianca resta decisiva “la posta lumaca”

Una casa nei boschi, strade di montagna e laghi in Wyoming. Una palafitta in un bayou umido, paludoso in Lousiana. Di fronte ad entrambe, si staglia una cassetta della posta rossa di metallo, su un pa ...

Il TAR Sardegna sospende l'ordinanza Solinas: niente test Covid-19 per chi arriva nell'isola

Niente test per chi vuole venire in Sardegna. Almeno per ora. Il TAR con decreto ha sospesol'ordinanza n.43, dello scorso 11 settembre, del governatore della regione Sardegna Christian Solinas che avr ...

NASA e NOAA hanno annunciato con un post l'inizio del nuovo ciclo solare, il venticinquesimo. Il minimo solare è stato registrato a Dicembre 2019 e nel corso dei mesi successivi si è visto un incremen ...Una casa nei boschi, strade di montagna e laghi in Wyoming. Una palafitta in un bayou umido, paludoso in Lousiana. Di fronte ad entrambe, si staglia una cassetta della posta rossa di metallo, su un pa ...Niente test per chi vuole venire in Sardegna. Almeno per ora. Il TAR con decreto ha sospesol'ordinanza n.43, dello scorso 11 settembre, del governatore della regione Sardegna Christian Solinas che avr ...