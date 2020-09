Pordenone | ufficiale il rinnovo di Vogliacco

(Di giovedì 17 settembre 2020)- Alessandro, avanti insieme. Con una notail club neroverde ha comunicato il prolungamento di contratto del difensore - recentemente convocato in Nazionale ...

Corriere dello Sport

PORDENONE - Il Pordenone e Alessandro Vogliacco proseguiranno insieme per una stagione in più. Con una nota ufficiale, infatti, il club neroverde ha comunicato il prolungamento di contratto del difens ...PORDENONE – In un anno decisamente “speciale”, all’alba di una ripresa che riunisce le speranze dei cittadini di tutto il mondo, apre nel segno della “fratellanza” l’edizione 2020 di pordenonelegge, F ...Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di una stagione il contratto del difensore Alessandro Vogliacco. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2023. Cresciuto nella Juventus, Vogliacco si è trasf ...