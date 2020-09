Per Donatella Versace relax di lusso tra le onde in Sardegna (Di giovedì 17 settembre 2020) E' un'abitudine consolidata in casa Versace trasferirsi in un luogo da sogno prima di una sfilata. E così ecco Donatella in Sardegna in bikini rosa mentre pagaia con un suo collaboratore. La stilista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) E' un'abitudine consolidata in casatrasferirsi in un luogo da sogno prima di una sfilata. E così eccoinin bikini rosa mentre pagaia con un suo collaboratore. La stilista ...

dmargotti7 : @terminologia Qual è l'articolo giusto da usare per il gruppo 'Little Mix'? È composto da sole ragazze, e sul web c… - bolli_donatella : @pietroraffa Ma che trasmissione ha visto? Sicuro che stava su Floris? La capacità di stravolgere la realtà per voi… - bolli_donatella : RT @CottarelliCPI: Il documento del NextgenITA mandato oggi in Parlamento da Conte contiene un grave errore (p.11). Si dice che il tasso di… - lorenzcolman : Motivi per non scrivere che amo Donatella Rettore su una maglietta e metterla domani: - LaNotiziaQuoti : A siglarlo i presidenti delle Regioni Umbria, Donatella Tesei, e Marche, Luca Ceriscioli, il ministro per le infras… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Donatella Per Donatella Versace relax di lusso tra le onde in Sardegna TGCOM Per Donatella Versace relax di lusso tra le onde in Sardegna

E’ un’abitudine consolidata in casa Versace trasferirsi in un luogo da sogno prima di una sfilata. E così ecco Donatella in Sardegna in bikini rosa mentre pagaia con un suo collaboratore. La stilista ...

Versace affida la linea home a Lifestyle design

Versace unisce le forze con Lifestyle design. La maison della Medusa ha firmato un accordo di licenza con la divisione italiana della compagnia americana Haworth group, per lo sviluppo, la produzione ...

Ci costeranno sempre più cari i cambiamenti climatici. Ecco i dati

Quella di prevenire anziché curare i cambiamenti climatici, sembrerebbe una cosa logica prevenire, sana ed è pure dimostrato di essere vantaggiosa dal punto di vista economico. Ma non è così. Troppe l ...

E’ un’abitudine consolidata in casa Versace trasferirsi in un luogo da sogno prima di una sfilata. E così ecco Donatella in Sardegna in bikini rosa mentre pagaia con un suo collaboratore. La stilista ...Versace unisce le forze con Lifestyle design. La maison della Medusa ha firmato un accordo di licenza con la divisione italiana della compagnia americana Haworth group, per lo sviluppo, la produzione ...Quella di prevenire anziché curare i cambiamenti climatici, sembrerebbe una cosa logica prevenire, sana ed è pure dimostrato di essere vantaggiosa dal punto di vista economico. Ma non è così. Troppe l ...