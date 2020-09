"No, per i prossimi trent'anni". Al Bano categorico, doccia gelata per Loredana Lecciso? (Di giovedì 17 settembre 2020) No. Un altro secco di "no" di Al Bano Carrisi, che ribadisce l'intenzione di non voler sposare Loredana Lecciso. Per lei una doccia gelata? Probabilmente no, dato che il cantante di Cellino San Marco da sempre tiene duro su questa posizione. L'ennesimo rifiuto è arrivato nel corso de I lunatici, il programma di Rai Radio 2, dove Al Bano, 77 anni, ha smentito le ultime indiscrezioni che lo riguardavano: "Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla - ha premesso mister Felicità -. Non c'è in programma nulla di simile per i prossimi trent'anni. Io sto bene con Loredana così come sto. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) No. Un altro secco di "no" di AlCarrisi, che ribadisce l'intenzione di non voler sposare. Per lei una? Probabilmente no, dato che il cantante di Cellino San Marco da sempre tiene duro su questa posizione. L'ennesimo rifiuto è arrivato nel corso de I lunatici, il programma di Rai Radio 2, dove Al, 77, ha smentito le ultime indiscrezioni che lo riguardavano: "Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla - ha premesso mister Felicità -. Non c'è in programma nulla di simile per i. Io sto bene concosì come sto. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei ...

virginiaraggi : Avanti con superamento campo rom Barbuta, che nei prossimi mesi verrà chiuso. In corso abbattimento di 27 baracche… - NintendoItalia : Sintonizzati alle 16:00 del 17/09 per un nuovo #NintendoDirectMini Partner Showcase con informazioni sui prossimi t… - zaiapresidente : ?? ATTENZIONE! ?? ??? Domenica e lunedì prossimi si vota per le ELEZIONI REGIONALI. In questo video qualche info ut… - Angela5E : RT @AntoLari1986: Il 18 settembre @ale_dibattista torna in #Puglia, per #LaricchiaPresidente. Ecco i miei prossimi appuntamenti, vi aspetto… - Marghe0308 : RT @AntoLari1986: Il 18 settembre @ale_dibattista torna in #Puglia, per #LaricchiaPresidente. Ecco i miei prossimi appuntamenti, vi aspetto… -

Ultime Notizie dalla rete : per prossimi Meteo: CALDO ANCORA per alcuni giorni, poi TEMPERATURE IN CALO. Ecco i valori previsti 3bmeteo Olivia Wilde: il suo spin-off di Spider-Man sarà ambientato nel MCU?

Ad Agosto abbiamo appreso la notizia che Olivia Wilde, attrice statunitense che lo scorso anno ha esordito alla regia con La rivincita delle sfigate, è stata ingaggiata dalla Sony per dirigere un nuov ...

Flavio Briatore: "Il caso Sardegna? Un attacco politico. Solo le discoteche di destra hanno il Covid"

Flavio Briatore dal Principato di Monaco ha parlato al Corriere della sera della sua esperienza col Covid e ha ribadito quanto detto già nel video pubblicato su Facebook, analizzando quanto accaduto n ...

Al Bano Carrisi categorico: "No, per i prossimi trent'anni". Doccia gelata per Loredana Lecciso?

No. Un altro secco di "no" di Al Bano Carrisi, che ribadisce l'intenzione di non voler sposare Loredana Lecciso. Per lei una doccia gelata? Probabilmente no, dato che il cantante di Cellino San Marco ...

Ad Agosto abbiamo appreso la notizia che Olivia Wilde, attrice statunitense che lo scorso anno ha esordito alla regia con La rivincita delle sfigate, è stata ingaggiata dalla Sony per dirigere un nuov ...Flavio Briatore dal Principato di Monaco ha parlato al Corriere della sera della sua esperienza col Covid e ha ribadito quanto detto già nel video pubblicato su Facebook, analizzando quanto accaduto n ...No. Un altro secco di "no" di Al Bano Carrisi, che ribadisce l'intenzione di non voler sposare Loredana Lecciso. Per lei una doccia gelata? Probabilmente no, dato che il cantante di Cellino San Marco ...