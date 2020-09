Napoli, multe ‘pazze’: de Magistris le annulla tutte (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’amministrazione comunale ha deciso di annullare tutte le multe emesse nelle zone in cui nelle scorse settimane si è passati da ztl a pedonalizzazione”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, attraverso i social comunica ai cittadini la decisione tanto attesa. “Va specificato – continua il primo cittadino – che nessun errore è stato commesso dal Comune in quanto la procedura amministrativa è stata rispettata. Ci siamo resi conto, però, che la segnaletica non perfetta e la comunicazione non sempre efficace hanno contribuito ad indurre in errore, in buona fede, tantissime persone che hanno attraversato i varchi nella convinzione che non vi fosse area ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “L’amministrazione comunale ha deciso direleemesse nelle zone in cui nelle scorse settimane si è passati da ztl a pedonalizzazione”. Così il sindaco di, Luigi de, attraverso i social comunica ai cittadini la decisione tanto attesa. “Va specificato – continua il primo cittadino – che nessun errore è stato commesso dal Comune in quanto la procedura amministrativa è stata rispettata. Ci siamo resi conto, però, che la segnaletica non perfetta e la comunicazione non sempre efficace hanno contribuito ad indurre in errore, in buona fede, tantissime persone che hanno attraversato i varchi nella convinzione che non vi fosse area ...

