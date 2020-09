Milan | «Dobbiamo continuare così Ibrahimovic? Troppo intelligente»

(Di giovedì 17 settembre 2020) Pioli ha parlato al termine del match di Europa League contro lo Shamrock Rovers: le dichiarazioni del tecnico delStefano Pioli, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shamrock Rovers. PRESTAZIONE – «Gli avversari erano avanti con la preparazione, ma siamo andati bene.così, il nostro obiettivo è superare i preliminari e andare nella fase a gironi. Adesso pensiamo al campionato al Bologna, poi al Bodo Glimt, sono molto forti, stanno andando bene in campionato».– «Giocatore, sa sempre fare la cosa giusta. Noigiocare per vincere, ora siamo convinti di far ...

SkySport : Milan, Brahim Diaz: 'Dobbiamo puntare allo scudetto. Tonali e Ibra ottimi segnali' - Jerry_3_ : @Rossonero__1899 @DavidBasco86 Che c'entra? Il Milan lo ha preso perché lo ritiene in grado di dare una mano, dobbi… - Il_TerzoUomo : Che campionato dobbiamo aspettarci da Roma, Milan e Napoli? Ne abbiamo parlato qui. - diegodeangelis9 : @BrianRossi5 Comunque Brian adesso dobbiamo fare solo due cose: -Ripasso Storia del Milan -Presentazione ufficiale… - Salvato87829803 : @RafaeLeao7 Forza Rafael guarisci presto quest'anno ci dobbiamo credere che torniamo in Champions League sempre forza Milan -

Shamrock Rovers Milan 0-2: missione compiuta per i rossoneri, che accedono al terzo turno preliminare di Europa League espugnando il Tallaght Stadium di Dublino. Impresa forse più complessa del previs ...82' Calabria si propone in attacco. Il terzino rientra sul sinistro provando addirittura il tiro col sinistro: conclusione fiacca, Mannus blocca. 58' Tambureggiante azione di forza di Ibrahimovic sul ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato di quella che dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo questa sera in Irlanda e delle pesanti assenze del Milan. Ecco le s ...