Mario Gotze si candida: "Sono ambizioso, voglio vincere la Champions"

"Sono ambizioso, voglio un club che possa vincere la Champions League. La Champions è la competizione più bella per un calciatore. Non c'è niente di più grande di questo trofeo". Lo ha dichiarato Mario Gotze, ormai ex attaccante del Borussia Dortmund e uno degli svincolati di lusso in questa sessione di calciomercato. E sul suo futuro: "Non ho mai detto di voler lasciare la Bundesliga – ha detto il campione del mondo alla Bild – in Germania ci sono tanti club ambiziosi. L'aspetto economico non è importante, voglio rimettermi in gioco e dimostrare di poter aiutare ogni squadra. La mia voglia di calcio è grande".

nikita82roma : @claudiolallo @matteodesant Mario Gotze per far compagnia a Pastore? È messo peggio di me che mi soni operata una settimana fa. - claudiolallo : @matteodesant Dalla premier: Fred, Torreira, Smalling... ma piuttosto, oggi ho letto che Mario Gotze è svincolato, 28 anni. Così, per dire. - maio_pie : Ma Mario Gotze a 0 farebbe schifo -