Lazio Inzaghi | pochi colpi sul mercato | ma recuperano Leiva e Cataldi

(Di giovedì 17 settembre 2020) , due elementi importanti per la compagine biancazzurra Lacerca ancorain entrata in vista della prossima stagione, ma soprattutto per affrontare al meglio la prossima Champions League. Nel frattempo La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla situazione in casa biancazzurra. Leggi su Calcionews24.com

Primo incrocio stagionale tra i fratelli Inzaghi, avversari alla guida di Lazio e Benevento in quella che sarà l'ultima amichevole pre-campionato per entrambe le squadre. Squadre che saranno costrette ...La Lazio sta cercando un rinforzo per la difesa che abbia già avuto esperienza nel campionato italiano. Tare avrebbe individuato Nastasic come figura adatta per le esigenze del club e di mister Simone ...FORMELLO - Una sola seduta basta e avanza, la Lazio annulla la doppia seduta e Inzaghi si accontenta dell’allenamento mattutino. Il tecnico biancoceleste fa i conti sempre con l’infermeria. Ci sono Va ...