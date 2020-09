Il maestro Sakabashira torna a deliziarci con un’altra opera mozzafiato! (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo il sorprendente THE BOX MAN, il maestro Sakabashira torna a deliziarci con un’altra opera mozzafiato: KAPPA AT WORK. Un viaggio in un surreale mondo onirico – caratterizzato da una grande potenza visiva – fatto di allucinazioni, sogni e incubi rappresentati con dovizia di particolari vi attende. L’opera è uno dei lavori più notevoli del maestro, considerato il portabandiera del manga gekiga contemporaneo. Il volume unico KAPPA AT WORK – nuova aggiunta nella collana Umami – vi sorprenderà con la sua estrema eleganza e freschezza, cercatelo in fumetteria, libreria e store online a partire dal 23 settembre. In una bizzarra città in cui si mescolano ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo il sorprendente THE BOX MAN, ilcon un’altramozzafiato: KAPPA AT WORK. Un viaggio in un surreale mondo onirico – caratterizzato da una grande potenza visiva – fatto di allucinazioni, sogni e incubi rappresentati con dovizia di particolari vi attende. L’è uno dei lavori più notevoli del, considerato il portabandiera del manga gekiga contemporaneo. Il volume unico KAPPA AT WORK – nuova aggiunta nella collana Umami – vi sorprenderà con la sua estrema eleganza e freschezza, cercatelo in fumetteria, libreria e store online a partire dal 23 settembre. In una bizzarra città in cui si mescolano ...

