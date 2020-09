Il caso live action “Mulan”: successo per Disney+? (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 4 settembre è stato rilasciato sulla piattaforma Disney Plus il live action dedicato a Mulan. A due settimane ci sono ancora tante polemiche riguardanti la scelta di non farlo arrivare al cinema e di renderlo disponibile agli abbonati Disney Plus ad un ulteriore costo di 21,99€. Il film sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming a partire da dicembre. Ma la domanda viene spontanea, come fa Disney a capire se il film sta avendo successo? Il live action di Mulan su Disney Plus Nonostante le critiche alla decisione di Disney di inserire il film a pagamento nel catalogo della sua piattaforma streaming, pare che esso sia stato un successo. Nei giorni prima dell’uscita di Mulan Disney Plus ha registrato un aumento del 68% degli abbonati. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 4 settembre è stato rilasciato sulla piattaforma Disney Plus ildedicato a Mulan. A due settimane ci sono ancora tante polemiche riguardanti la scelta di non farlo arrivare al cinema e di renderlo disponibile agli abbonati Disney Plus ad un ulteriore costo di 21,99€. Il film sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming a partire da dicembre. Ma la domanda viene spontanea, come fa Disney a capire se il film sta avendo? Ildi Mulan su Disney Plus Nonostante le critiche alla decisione di Disney di inserire il film a pagamento nel catalogo della sua piattaforma streaming, pare che esso sia stato un. Nei giorni prima dell’uscita di Mulan Disney Plus ha registrato un aumento del 68% degli abbonati. In ...

FrancescaGarg13 : Ricapitolando la serata ieri 1.Nello ha fatto una live a caso 2. la figlia di Zayn e Gigi e nata per 35esima volt… - ecofinitalia : @Serendippo9 @micheleboldrin @DanVisioni @pdnetwork No, in quanto il tema sul gender gap è qualcosa di centrale per… - fanpage : Caso di Covid alla Casa Bianca - P34CHYUN : aspettate ma io domani non ho proprio scuola, cioè oggi non sono andata perché ieri ho preso un'intossicazionw alim… - pizzahamburger3 : Mi sembra logico l'unica sera in cui vado a dormire presto e niall decide di fare una live a caso -

Ultime Notizie dalla rete : caso live Coronavirus Marsica, frenata dei contagi: un solo caso registrato nelle ultime 24 ore. Totale a 180 MarsicaLive LIVE Tour de France 2020, tappa di oggi DIRETTA: tappone sulle Alpi, salita finale da brividi

12.07 I corridori stanno prendendo il via per la partenza fittizia. Come di consueto tratto di trasferimento e alle 12.30 il via ufficiale. 12.04 Saranno 175 i chilometri che porteranno i corridori da ...

Accordo Israele-Uae: Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Conte: "Se perdiamo la sfida sul Recovery fund, mandateci a casa"

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

12.07 I corridori stanno prendendo il via per la partenza fittizia. Come di consueto tratto di trasferimento e alle 12.30 il via ufficiale. 12.04 Saranno 175 i chilometri che porteranno i corridori da ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...