"Ho perso 12 kg". Carolyn Smith dimagrita e pronta per Ballando con le stelle: come sta oggi (Di giovedì 17 settembre 2020) Anche quest'anno Carolyn Smith sarà a Ballando con le stelle. Presidente dal 2007, la coreografa non mancherà nell'edizione 2020 del programma condotto da Milly Carlucci che dopo due rinvii dovuti a casi di coronavirus nel cast (Samuel Peron e Daniele Scardina) partirà sabato 19 settembre. Confermati accanto a Carolyn Smith Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Com'è noto, da cinque anni la ballerina e coreografa scozzese combatte contro un tumore al seno, quello che lei stessa ha più volte definito "l'intruso". come sta oggi? Ogni 3 settimane da Padova (dove vive con il marito Ernestino Michielotto, ex ballerino) si reca a Roma per sottoporsi a una ...

