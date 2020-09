Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - Gazzetta_it : #Milik apre alla Roma. E la Juve osserva interessata - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - napolista : Gazzetta: Milik deluso dal Napoli, “Piuttosto vado a scadenza”. Adl lo considera un ingrato Martedì il polacco si è… - JosephDifranc20 : RT @NonSoloJuve: DOVETE USCIRE PAZZI ??”L’odierno blitz a Perugia dell’ostinato Luis Suarez è la prova che alla Juve vogliono stare tranqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milik

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arkadiusz Milik fino a questo momento non era esattamente entusiasta del suo possibile passaggio dal Napoli alla Roma. La Ros ...Oggi potrebbe essere il giorno giusto per il sì definitivo di Milik alla Roma e il trasferimento di Dzeko alla Juve Giornata importante per il nuovo centravanti della Juve. Come riporta La Gazzetta de ...Milik pronto a sedersi ad un tavolo per valutare l'offerta della Roma: dal 'sì' del polacco dipende l'approdo di Dzeko alla Juventus. I famosi tasselli del puzzle devono ancora posizionarsi tutti al l ...