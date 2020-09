Freak of Nature, l’album che ha reso Anastacia una star! (Di giovedì 17 settembre 2020) La copertina di Freak of Nature – Ph: webNel novembre del 2001 l’astro nascente della musica Anastacia pubblicò il suo secondo album Freak of Nature, che bissò e superò il successo dell’esordio dell’anno precedente Not That Kind. Anastacia viene dal greco e significa “colei che nascerà ancora” o “resurrezione”. Mai nome fu più azzeccato per questa piccola grande donna che da quando era soltanto una bambina ha dovuto convivere con la malattia di Chron, una tachicardia sopraventricolare, sconfiggere due tumori al seno e subire svariate operazioni legate alle patologie di cui ha sofferto. Senza contare la fatica e l’ostinazione che le ci sono voluti per riuscire a diventare una cantante di successo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) La copertina diof– Ph: webNel novembre del 2001 l’astro nascente della musicapubblicò il suo secondo albumof, che bissò e superò il successo dell’esordio dell’anno precedente Not That Kind.viene dal greco e significa “colei che nascerà ancora” o “resurrezione”. Mai nome fu più azzeccato per questa piccola grande donna che da quando era soltanto una bambina ha dovuto convivere con la malattia di Chron, una tachicardia sopraventricolare, sconfiggere due tumori al seno e subire svariate operazioni legate alle patologie di cui ha sofferto. Senza contare la fatica e l’ostinazione che le ci sono voluti per riuscire a diventare una cantante di successo ...

AccaddeOggi : Oggi nel 1968 nasceva la cantante Anastacia interprete di “I'm outta love' e 'Freak of nature' #accaddeoggi - PartenoSicula79 : @Sebla991 @radiosilvana @LegaSalvini @AdryWebber Diciamo pure che è un freak of nature - Guaglia6 : @carmi_ne Eh, bella domanda. Io ancora non mi schiero perché sono troppo neofita. Per ora amo i gesti atletici di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Freak Nature Anastacia, tigre sul palco e nella vita Metropolitan Magazine Italia