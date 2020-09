Foggia | sposo sviene due volte prima del ' sì' | poi arriva il lieto fine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Un matrimonio più tribolato del previsto ma con il, come tutte le storie d'amore che si rispettino. Alessandro e Alessia sono diventati marito e moglie ail 12 settembre ma lo, ...

EdgeEu : Foggia, lo sposo sviene (due volte) durante il matrimonio e in chiesa interviene il 118. Ma dopo le cure arriva il… - rep_bari : Foggia, lo sposo sviene durante il matrimonio e in chiesa interviene il 118. Ma dopo le cure arriva il 'Sì' [di TAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia sposo

TGCOM

Un matrimonio più tribolato del previsto ma con il lieto fine, come tutte le storie d'amore che si rispettino. Alessandro e Alessia sono diventati marito e moglie a Foggia il 12 settembre ma lo sposo, ...Matrimonio decisamente movimentato quello vissuto sabato 12 settembre da una coppia di giovani sposi Foggiani: Alessia e Alessandro. Lo sposo infatti, proprio nel memento del fatidico "si, lo voglio" ...Pranzo di lavoro anche per il direttore sportivo Angelo Fabiani che, presso un noto locale della provincia, ha incontrato i procuratori di Giuseppe Fella ed Emmanuele Matino. Entrambi firmeranno un co ...