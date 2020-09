Facebook e Luxottica stringono l’accordo: arrivano gli smart glasses (Di giovedì 17 settembre 2020) La società di ottica e il noto social network hanno stretto un importante accordo di natura commerciale. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg, nel corso della conferenza Facebook Connect tenutasi in California. Arriva una nuova e importante partnership tra Facebook e un’azienda tutta italiana. Stiamo parlando di un accordo sancito tra la società fondatrice del … L'articolo Facebook e Luxottica stringono l’accordo: arrivano gli smart glasses proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) La società di ottica e il noto social network hanno stretto un importante accordo di natura commerciale. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg, nel corso della conferenzaConnect tenutasi in California. Arriva una nuova e importante partnership trae un’azienda tutta italiana. Stiamo parlando di un accordo sancito tra la società fondatrice del … L'articolol’accordo:gliproviene da www.meteoweek.com.

