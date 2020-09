Don Roberto ucciso, Ridha Mahmoudi ritratta la confessione: 'Non c'entro assolutamente con il delitto' (Di giovedì 17 settembre 2020) Ridha Mahmoudi fa retromarcia e ritratta la confessione dell'omicidio di don Roberto Malgesini, foto, sotto, . È quando apprende l'Adnkronos che cita le parole dell'arrestato per l'uccisione del '... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020)fa retromarcia eladell'omicidio di donMalgesini, foto, sotto, . È quando apprende l'Adnkronos che cita le parole dell'arrestato per l'uccisione del '...

Pontifex_it : Preghiamo insieme alla comunità comasca per don Roberto Malgesini, testimone fino al martirio della carità verso i… - AnnalisaChirico : Il tunisino che ha ammazzato don Roberto, un sacerdote colpevole di aiutare gli ultimi, era un irregolare. Doveva e… - LegaSalvini : LA QUESTURA: 'NON RISULTA CHE L'ASSASSINO DI DON ROBERTO AVESSE PROBLEMI PSICHICI' - Mara13437851 : RT @LaVeritaWeb: Quando l'assassino è un immigrato, scatta la gara a scaricare le responsabilità su altri. Nel caso di don Roberto, hanno p… - Sinistrait_ : RT @nelloscavo: Don Roberto: la Via Crucis da lui scritta: con i fratelli lungo le strade -