Coronavirus, l'immunologo Le Foche: "L'andamento dell'epidemia in inverno dipenderà da noi" (Di giovedì 17 settembre 2020) L'andamento dell'epidemia di Covid-19 nei prossimi mesi "dipenderà da noi, dai nostri comportamenti e dal rispetto delle regole che ormai conosciamo tutti: distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani". E, in ogni caso, una possibile 'ripresa' invernale del virus "non potrà essere come quella che abbiamo vissuto nei mesi scorsi perché oggi monitoriamo il territorio, abbiamo organizzato gli ospedali e sappiamo individuare i contagi". Lo spiega all'Adnkronos Salute Francesco Le Foche, immunologo dell'università Sapienza di Roma. Nella prima fase dell'emergenza "abbiamo pagato molto, ma abbiamo raggiunto buoni risultati che ora vanno mantenuti". L'esperto ricorre a una metafora calcistica: "Abbiamo giocato una partita in cui abbiamo perso, a ...

