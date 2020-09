Coronavirus, De Luca: “L’Oms si aspetta nuova ondata pericolosa, aumenteremo i posti in terapia intensiva” (Di giovedì 17 settembre 2020) L’Italia sta attraversando una seconda ondata del virus, mutata rispetto ai primi mesi di quarantena, con tanti asintomatici e un’età media leggermente più bassa se confrontata con il mese di marzo. Tutta Europa si prepara per evitare un nuovo lockdown e, allo stesso tempo, cercare di contenere i contagi. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, … L'articolo Coronavirus, De Luca: “L’Oms si aspetta nuova ondata pericolosa, aumenteremo i posti in terapia intensiva” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) L’Italia sta attraversando una secondadel virus, mutata rispetto ai primi mesi di quarantena, con tanti asintomatici e un’età media leggermente più bassa se confrontata con il mese di marzo. Tutta Europa si prepara per evitare un nuovo lockdown e, allo stesso tempo, cercare di contenere i contagi. Vincenzo De, governatore della Campania, … L'articolo, De: “L’Oms siinintensiva”

