Calciomercato Juventus, Suarez a Perugia? L’esame è un giallo (Di giovedì 17 settembre 2020) giallo per il Calciomercato della Juventus. Luis Suarez a Perugia questa mattina? Affatto, il Pistolero nelle prime ore della giornata si trovava al centro sportivo del Barcellona, come rivelato dal giornalista Alex Pintanel, che tramite il proprio profilo Twitter ha postato un video dove si possono osservare il centravanti e Messi arrivare in macchina insieme al campo d’allenamento dei blaugrana. Una notizia che, dunque, smentisce quanto riportato nelle scorse ore da diverse fonti, secondo le quali il bomber uruguaiano avrebbe dovuto sostenere nelle scorse ore il fatidico esame di lingua italiana presso l’Università per Stranieri nel capoluogo umbro. Niente dono dell’ubiquità per il bomber ex Liverpool: la spiegazione sarebbe un’altra e tale versione sarebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020)per ildella. Luisquesta mattina? Affatto, il Pistolero nelle prime ore della giornata si trovava al centro sportivo del Barcellona, come rivelato dal giornalista Alex Pintanel, che tramite il proprio profilo Twitter ha postato un video dove si possono osservare il centravanti e Messi arrivare in macchina insieme al campo d’allenamento dei blaugrana. Una notizia che, dunque, smentisce quanto riportato nelle scorse ore da diverse fonti, secondo le quali il bomber uruguaiano avrebbe dovuto sostenere nelle scorse ore il fatidico esame di lingua italiana presso l’Università per Stranieri nel capoluogo umbro. Niente dono dell’ubiquità per il bomber ex Liverpool: la spiegazione sarebbe un’altra e tale versione sarebbe ...

