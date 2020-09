Viviana Parisi e Gioele Emergono nuove informazioni dalle indagini

(Di mercoledì 16 settembre 2020). La morte di madre e figlio avvenuta nel messinese nell’agosto scorso desta ancora dubbi sulle modalità in cui possa essere avvenuta Il giallo di Caronia (Messina) s’infittisce e si arricchisce di tinte sempre più curiose. Continuano infatti ledegli investigatori sulla scena che ha visto coinvolti il 3 agosto scorso … L'articolo proviene da YesLife.it.

A dirlo è l’avvocato Pietro Venuti legale di Daniele Mondello, marito della dj e padre del bimbo trovati morti nelle campagne di Caronia nell'agosto scorso MESSINA - «Dagli esami svolti oggi sulla mac ...Per il legale della famiglia Mondello il sequestro tardivo potrebbe occultare prove importanti sulla dinamica dell'incidente in cui erano rimasti coinvolti la donna e il figlioletto MESSINA - «Oggi ci ...Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sul giallo di Caronia. Nuovi elementi arrivano dagli accertamenti sull'incidente avvenuto in galleria. "Sia l’auto di Viviana Parisi che il mezzo degli opera ...