Vasto incendio nel porto di Ancona

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato poco prima della mezzanotte all'interno del porto di Ancona: ad andare a fuoco uno dei capannoni della ex Tubimar, nei pressi della stazione marittima, dove erano stivati materiali cartacei, vernici, vetroresina e altro materiale infiammabile. Non sono state segnalate vittime né feriti. Le fiamme, alimentate dal vento, avrebbero interessato e distrutto almeno tre siti produttivi e sfiorato anche alcuni stabilimenti vicini: sono riusciti a mettersi in salvo tutti gli operai della Skalo, azienda che produce pesce congelato e che si trova a pochi metri dal mercato ittico. Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. pic.twitter.com/hc1Il3JS3t — Tgr Rai Marche (@TgrMarche) September 15, 2020

