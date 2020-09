Sofia Nesci | chi è la fidanzata di Amedeo Bianconi di Temptation Island 8

Leggi su blogo

(Di mercoledì 16 settembre 2020)2020, chi è? Conosciamo meglio, una delle protagoniste della nuova edizione di, il reality show di Canale 5 dedicato alle coppie in cerca di risposte, intenzionate a mettere alla prova il sentimento che le lega.è una delle ragazze che ha deciso di mettersi in gioco insieme al proprio compagno,, per comprendere se ci siano le premesse affinché la loro relazione possa conoscere un'evoluzione significativa. Dopo ben 11 anni di fidanzamento,vorrebbe infatti andare a convivere con, che al contrario non si sente ancora pronto per andare a vivere nello stesso ...