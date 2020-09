Scuola, a Castellammare di Stabia il sindaco decide di rinviare l’apertura al 1 ottobre: “Non ci sono banchi e manca personale” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Troppi contagi nelle ultime settimane e scuole ancora non pronte a riaccogliere gli studenti per mancanza di personale, aule e banchi monoposto. A Castellammare di Stabia in provincia di Napoli la campanella suonerà il primo ottobre. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Cimmino che nelle scorse ore ha firmato l’ordinanza. “Ho preso questa decisione insieme con i dirigenti scolastici – spiega il primo cittadino – qui ci sono scuole che aspettano ancora il personale necessario a garantire lo svolgimento dell’anno scolastico, di banchi con le rotelle ne sono arrivati pochi e non sufficienti e come se non bastasse abbiamo registrato un aumento di contagi nelle scorse settimane. Per questi motivi ho deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Troppi contagi nelle ultime settimane e scuole ancora non pronte a riaccogliere gli studenti pernza di personale, aule emonoposto. Adiin provincia di Napoli la campanella suonerà il primo. Lo ha deciso ilGaetano Cimmino che nelle scorse ore ha firmato l’ordinanza. “Ho preso questa decisione insieme con i dirigenti scolastici – spiega il primo cittadino – qui ciscuole che aspettano ancora il personale necessario a garantire lo svolgimento dell’anno scolastico, dicon le rotelle nearrivati pochi e non sufficienti e come se non bastasse abbiamo registrato un aumento di contagi nelle scorse settimane. Per questi motivi ho deciso di ...

