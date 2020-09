SCIENZA | IL METEORITE CHE UCCISE I DINOSAURI | AIUTÒ I MICROBI A RIDARE LA VITA

(Di mercoledì 16 settembre 2020) i sedimenti depositati immediatamente dopo l'impatto erano ricchi di micrite, un minerale di carbonato di calcio. Il carbonato di calcio, comune nel calcare, precipita negli oceani del mondo: i coralli e il plancton ne formano scheletri, icome i batteri lo producono e può anche formarsi direttamente dall'acqua di mare.La scoperta è stata un momento di déjà vu per Timothy Bralower, un geologo marino della Pennsylvania State University, University Park. Nel 2001, Bralower ei suoi colleghi avevano individuato la micrite nelle rocce dell'Oceano Pacifico occidentale che risalivano al momento dell'impatto. "Quando abbiamo visto questo strato di micrite nel cratere, siamo andati a 'bingo'", dice Bralower. "L'abbiamo già visto."In effetti, le rocce raccolte da 31 siti in tutto il mondo contengono uno strato di micrite che ha ...

Inizialmente si è preferito tacere in merito al gigantesco asteroide in rotta verso la Terra. Dai meandri più oscuri dello spazio conosciuto la NASA ha scorto la sagoma di un meteorite davvero poco co ...Roma, 10 set. (askanews) – Unica nel suo genere, la meteorite ritrovata il giorno di Capodanno 2020 è stata battezzata Cavezzo, dal luogo in provincia di Modena in cui sono stati ritrovati i suoi fram ...Il 5 settembre scorso la Commissione per la Nomenclatura della Meteoritical Society ha ufficializzato nome e tipologia della meteorite ritrovata il giorno di Capodanno 2020 grazie ai calcoli della ret ...