Referendum, il “nì” di Berlusconi ora è un “no”: «Questa legge è solo uno spot dei 5stelle» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si pronuncia “nì“, ma si intende “no“. E in prosa sempre meno allusiva e più chiara. Uno sbocco inevitabile ove si consideri il cambio di passo impresso alla campagna elettorale sul Referendum. Più l’appuntamento si avvicina, infatti, più si fa forte la tentazione di politicizzarlo. Non vi ha resistito neppure Luigi Di Maio, che ai suoi ha chiesto un “sì” per la «rivincita». Una sbavatura che non è sfuggita al comitato “Di centrodestra e liberi di votare ‘no’“ che attraverso il suo coordinatore Mario Landolfi l’ha immediatamente “girata” a Salvini e alla Meloni con il pressante invito a riconsiderare il loro “sì”. Per il “no” al Referendum anche Gasparri e Fedriga Ma oggi è stato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si pronuncia “nì“, ma si intende “no“. E in prosa sempre meno allusiva e più chiara. Uno sbocco inevitabile ove si consideri il cambio di passo impresso alla campagna elettorale sul. Più l’appuntamento si avvicina, infatti, più si fa forte la tentazione di politicizzarlo. Non vi ha resistito neppure Luigi Di Maio, che ai suoi ha chiesto un “sì” per la «rivincita». Una sbavatura che non è sfuggita al comitato “Di centrodestra e liberi di votare ‘no’“ che attraverso il suo coordinatore Mario Landolfi l’ha immediatamente “girata” a Salvini e alla Meloni con il pressante invito a riconsiderare il loro “sì”. Per il “no” alanche Gasparri e Fedriga Ma oggi è stato ...

myrtamerlino : A pochi giorni dalla votazione sul #referendum si apre il fronte del no: chi butta la palla in tribuna, chi vorrebb… - SecolodItalia1 : Referendum, il “nì” di Berlusconi ora è un “no”: «Questa legge è solo uno spot dei 5stelle» - adami_antonio : @DavideBoni votare si a un referendum dei 5 stelle e' come rispondere a una domanda impossibile che fanno i bambini… - benny_bove : RT @myrtamerlino: A pochi giorni dalla votazione sul #referendum si apre il fronte del no: chi butta la palla in tribuna, chi vorrebbe dare… - realUmbertoLM : RT @myrtamerlino: A pochi giorni dalla votazione sul #referendum si apre il fronte del no: chi butta la palla in tribuna, chi vorrebbe dare… -