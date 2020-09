Recovery Fund | le linee guida | digitalizzazione | innovazione e tasse più basse per ceti medi e famiglie

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembre Sei missioni, sei aree tematiche su cui il governo intende investire i 200 miliardi del. Leinviate ieri sera da Giuseppe Conte a Camera e Senato per la definizione del Piano italiano di ripresa dalla crisi epocale provocata dalla pandemia di Coronavirus, prevedono interventi nel campo dellae competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute. «Se le Camere lo riterranno opportuno, il governo è disponibile a riferire sulleessenziali del documento, sia nelle ...

Recovery Fund, le linee guida ufficiali nelle 73 pagine del Governo: il pdf con le 6 missioni centrali. Conte "pronti a riferire in Parlamento" Nel giorno in cui la Presidente della Commissione ...Altri governi si sono già mossi in modo più deciso, quello italiano sembra ancora in alto mare. Ma gennaio è dietro l'angolo e in mezzo ci sono elezioni regionali, leggi di bilancio e altre crisi poss ...Roma, 16 set. (Adnkronos) - Puntare sulla bellezza del nostro Paese per ingranare la marcia che la farà uscire dalle secche di un'economia in affanno. Nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa ...