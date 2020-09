Rai | Festival Sanremo ci sarà | ipotesi pubblico tamponato

(Di mercoledì 16 settembre 2020)ci sarà e troveremo la soluzione migliore. L`è portare dentro un. In questo momento la data resta la prima settimana di marzo". Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta. "Stiamo lavorando perché ci sia una presenza dimonitorato - ha aggiunto Coletta -. Senzasaremo tutti più poveri. Sono certo che l`azienda rintraccerà l`migliore. Mancano ancora sei mesi, ci auguriamo di essere in una situazione cronicizzata e non emergenziale".

SanremoRai : 'Inizia l'avventura che ci porterà a #Sanremo2021' Le case discografiche possono inviare le domande di partecipazio… - ASviSItalia : Domani alle 10:00 dagli studi Rai si tiene la conferenza stampa di lancio del Festival dello Sviluppo Sostenibile o… - AnonymeRai : ? Festival di Sanremo 2021, il Direttore di Rai 1 Coletta: 'Ci sarà, al lavoro per pubblico monitorato'… - infoitcultura : Festival di Sanremo: rinnovata per un anno la convenzione Rai-Comune, Biancheri 'Ne riparleremo nel 2021' - mmuckermann : @GianGinoble -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Festival

Spettacoli e Cultura - Io sono certo che l'azienda rintraccerà la soluzione migliore per Sanremo, mancano sei mesi, non dimentichiamolo. Il festival ci sarà e troveremo la formula migliore. Sanremo an ...Il pubblico dell’Ariston farà parte del Festival di Sanremo come volevano i due conduttori, ma la Rai userà il pugno di ferro. Le misure di sicurezza anti Coronavirus hanno influito enormemente sulla ...CARLO COTTARELLI, GIANCARLO GOVERNI, VINCENZO MOLLICA, DANIELA BARBIANI, CHIARA LICO, ENNIO CAVALLI, GIULIO FERRONI, LAURA ORSOLINI, SARA MAGNOLI sono alcuni tra i protagonisti della 26^ edizione del ...