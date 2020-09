Pomeriggio 5 | Biagio D’Anelli lancia la bomba su Tommaso Zorzi e Ciacci

(Di mercoledì 16 settembre 2020)D’Anelli a5 ha rivelato il motivo per cui a Giovanninon andrebbe a genio: c’entra un ex fidanzato.5 regala ai telespettatori sempre grossi colpi di scena. Durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa del programma, Barbara d’Urso ha riassunto per il pubblico che la segue i tanti … L'articolo5:D’Anellilasuè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ShilasWords : Segnalo Biagio D'anelli che a Pomeriggio Cinque sta spillando tea bollente su un certo Armando ex di Tommaso Zorzi… - BiagioMatt : RT @Cristin97215062: @BiagioMatt Che bella farfalla e foto Biagio, buon pomeriggio a te, un abbraccio ??? - Cristin97215062 : @BiagioMatt Che bella farfalla e foto Biagio, buon pomeriggio a te, un abbraccio ??? - BiagioMatt : RT @mirella_trento: @BiagioMatt Buon pomeriggio Biagio??Un saluto affettuoso???? - mirella_trento : @BiagioMatt Buon pomeriggio Biagio??Un saluto affettuoso???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Biagio

SuperGuidaTV

“Mussolini ha fatto anche cose buone, per l’umanità, per le pensioni. Hitler nella storia era un fan di Mussolini”. Così Fausto Leali dentro la casa del Grande Fratello Vip. E nello studio di Pomerigg ...Il maestro Peppe Vessicchio ospite ad ‘Oggi è un altro giorno’ racconta l’amicizia con Biagio Antonacci: scherzo a Sanremo Come ogni giorno su Rai 1 nel primo pomeriggio va in onda il programma condot ...LECCE – Anche Lecce, insieme a decine di altre città in Europa, prova ad affrontare la sfida della mobilità sostenibile. Il calendario di iniziative per la Settimana europea dedicata la tema (16-22 se ...