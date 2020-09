Pensioni, Quota 100 può diventare 102. L'ipotesi per evitare il ritorno alla Fornero (Di mercoledì 16 settembre 2020) C’è una considerazione che circola tra gli esponenti del Pd che stanno al Governo. Quella riferita da una fonte dem di primo livello a Huffpost: “Con tutto quello che abbiamo da fare per il Recovery Fund, la riforma di Quota 100 non è certo la priorità. Concentriamoci su come spendere i soldi che arrivano dall’Europa”. Tanto - e questa è la seconda parte del ragionamento - Quota 100, il meccanismo che consente di andare prima in pensione e malvisto a Bruxelles, non sarà rinnovato alla scadenza di fine 2021. Lo schema sostitutivo più accreditato tra le ipotesi, Quota 102, ammorbidisce le condizioni estreme di Quota 100, che permette oggi di uscire dal mondo del lavoro con 62 anni d’età e 38 anni di contributi. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) C’è una considerazione che circola tra gli esponenti del Pd che stanno al Governo. Quella riferita da una fonte dem di primo livello a Huffpost: “Con tutto quello che abbiamo da fare per il Recovery Fund, la riforma di100 non è certo la priorità. Concentriamoci su come spendere i soldi che arrivano dall’Europa”. Tanto - e questa è la seconda parte del ragionamento -100, il meccanismo che consente di andare prima in pensione e malvisto a Bruxelles, non sarà rinnovatoscadenza di fine 2021. Lo schema sostitutivo più accreditato tra le102, ammorbidisce le condizioni estreme di100, che permette oggi di uscire dal mondo del lavoro con 62 anni d’età e 38 anni di contributi. ...

